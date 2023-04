Lateral do Remo fala sobre duelo com o Corinthians e concorrência no clube: 'Sempre válida'

A Copa do Brasil 2023 tem sido recheada de surpresas, com eliminações de clubes das principais divisões para equipes menores no cenário nacional. Quem vai ter a oportunidade de tentar surpreender na terceira fase é o Remo, que encara o Corinthians na terceira fase do torneio.

Quem falou sobre a possibilidade foi o lateral-direito do Remo Lucas Mendes:

"A gente sabia que quem viesse seria uma grande equipe do cenário nacional, mas acho que não tem jogo melhor para que possamos fazer uma bela partida, com o apoio da nossa torcida. Vai ser um jogo difícil, como todos são. Mas temos totais condições de fazer um bom jogo no Mangueirão para conseguir a classificação na volta", explicou.

Por falar em lateral-direito, o Remo contratou um concorrente para Lucas Mendes. Na quarta-feira (29), Lucas Marques foi anunciado pelo clube. Mendes comentou sobre a chegada de um companheiro para disputar uma vaga no time com ele:

"A concorrência é sempre válida. Vai ser uma disputa sadia. Os jogadores que estão chegando estão vindo para agregar e deixar o grupo mais forte ainda. Que ele possa ser feliz aqui, que nos ajude e façamos um grande ano juntos", concluiu.