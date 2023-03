Reforços: Remo anuncia contratação do meia Álvaro, ex-Ferroviária/SP, para restante da temporada

O Clube do Remo segue reforçando o elenco para o restante da temporada. Na tarde desta quinta-feira (30), o clube anunciou a contratação do meia Álvaro, com passagem recente pelo Ferroviára/SP, onde disputou a Série A1. Natural Novo Cruzeiro-MG, Álvaro tem 29 anos. O atleta iniciou a carreira no Atlético-MG e tem passagens por clubes como Tupi, América-RN, Nacional-AM, Confiança, Montedio Yamagata, do Japão, Brusque e Ferroviária, onde estava disputando o Paulista.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Após a contratação, o jogador falou da expectativa em jogar na capital paraense. “Me sinto muito feliz e honrado com a oportunidade de jogar em um Clube com a grandeza do Remo. Chego para trabalhar firme e dentro de campo conseguir demonstrar o meu melhor junto aos meus companheiros", disse. Álvaro chega em Belém no final de semana para realizar os exames médicos.