Nas redes sociais, Paysandu tira onda com canto da torcida do Remo: ‘Mucuraço’; vídeo

O Paysandu utilizou seu perfil no Twitter para zoar o Remo, seu maior rival, após a classificação bicolor para a final da Copa Verde, diante do Leão Azul. O clube postou um vídeo de uma mucura “tomando banho” com o grito da torcida do Remo.

Assista

Os torcedores do Remo chamam o Paysandu de “mucura” e o Papão fez questão de pegar o grito dos torcedores azulinos: “Mucura, pode esperar. A tua hora vai chegar”. No final, o Lobo passou de fase, despachou o rival e vai para mais uma decisão de Copa Verde, na busca pelo tetracampeonato.