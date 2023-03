'Clima muito chato', diz volante do Remo após derrota no Re-Pa

A derrota para o maior rival parece não ter sido algo muito fácil de aceitar, ao menos para o elenco, que viu a classificação escorrer pelas mãos, ao sair de uma vantagem de 1 a 0 para a virada nos pênaltis e a consequente eliminação na semifinal da Copa Verde. Na cabeça dos jogadores, o pensamento foi de tristeza e lamentação. Ao menos é o que diz o volante Anderson Uchôa. O volante marcou um dos gols das cobranças de pênaltis, vencida pelo rival por 4 a 2.

Segundo ele, cenário pós derrota foi dos piores. "Ficou um clima muito chato. Todo mundo estava chateado, mas não podemos jogar todo o trabalho fora. E isso a gente sabe que está sendo bem feito pelo Cabo, então é levantar a cabeça, pois temos uma sequência de jogos e muita coisa para colher durante a temporada", diz ele, passando, na marra, por cima da mágoa sentida com a desclassificação. Na visão dele, o time azulino pecou na segunda metade do jogo, na qual o time chegou com a vantagem no placar.

"Estamos fazendo boas partidas, ontem, infelizmente, no segundo tempo deixamos cair, mas é isso. Não podemos baixar. Eu acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, onde deveríamos matar o jogo. Tivemos quatro chances claras com o Pablo, com o Jean. No segundo tempo tivemos com o Muriqui, mas deixamos cair um pouco, não pressionamos. Esse foi o erro. Fizemos um segundo tempo muito abaixo", admite.

Depois do Re-Pa, o elenco remista terá uma folga prolongada, voltando a campo somente no dia 9 de abril, em mais um clássico entre Remo e Paysandu, desta vez pela oitava rodada da primeira fase do estadual. Em seguida, entre os dias 12 e 26 de abril, o Leão terá pela frente o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil. Diante do prognóstico, Uchôa diz ser válido o recesso, para descansar e fazer os ajustes necessários ao restante da temporada.

"Eu acho que esse descanso é válido. A gente vem em uma sequência de jogos pesada, então esse intervalo vai ser bom para o grupo dar uma descansada e vir forte para os próximos desafios. Sabemos bem da qualidade do Corinthians, um time de Série A, mas no futebol tudo pode acontecer, ainda mais jogando em casa, diante do nosso torcedor. Podemos fazer um bom jogo e sair daqui com a vantagem", acredita. Ao participar da terceira fase, o Leão Azul corre atrás de uma cota de R$ 3,3 milhões, caso avance às oitavas de final.