Com CT afetado pelas enchentes no RS, Internacional volta aos treinos em universidade

Após 12 dias sem treinar, o Internacional voltou aos treinamentos no Rio Grande do Sul. A equipe havia parado as atividades por conta das enchentes que afetam as mais de 400 cidades gaúchas. O retorno do time ocorreu na tarde da última terça-feira (14), no complexo esportivo da PUCRS, em Porto Alegre.

O clube foi um dos afetados pelas enchentes que tem devastado o estado. O Centro de Treinamento do Inter e o estádio Beira-Rio foram invadidos pela água e sofreram sérios danos. Por conta disso, as atividades nos locais foram suspensas e o elenco estava sem treinar há 12 dias.

VEJA MAIS

Ainda com o estado em crise por conta da tragédia ambiental, o Inter quer permanecer em Porto Alegre. No primeiro dia de treinamento após o retorno, os jogadores chegaram em carros particulares e os portões foram fechados.

A equipe gaúcha ainda vive um momento de indecisão. Não há informações sobre a possível saída do clube de Porto Alegre ou para onde iria caso decidisse deixar o estado.

Por conta da situação, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou os jogos dos clubes do RS no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além disso, partidas da Sul-Americana também foram modificadas.

A expectativa é de que o time volte a jogar no dia 28 de maio, contra o Belgrano, pela Sul-Americana. O duelo seria no Beira-Rio, mas, o estádio está submerso. Com isso, o jogo ainda não está completamente confirmado.