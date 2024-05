Lutador do UFC, paraense ajuda a resgatar animais no Rio Grande do Sul 

Após conquistar mais uma vitória no UFC, o paraense Michel Pereira se juntou aos milhares de voluntários que estão na linha de frente da tragédia ambiental que o Rio Grande do Sul tem enfrentado. O lutador compartilhou nas redes sociais alguns momentos em que auxilia no resgate de pessoas e animais na cidade de Canoas, no estado.

Em uma das postagens no Instagram, o lutador, conhecido como "Paraense Voador", compartilhou uma imagem com um dos cachorros resgatados das enchentes e fez uma reflexão.

"Um dia eu precisei de ajuda. Ao longo da minha história, já morei de favor e às vezes dependia de amigos para fazer uma refeição. Estou aqui para retribuir aquilo que já recebi. Entendi que ser solidário é proporcionar apoio e dignidade ao outro", refletiu Michel.

"Hoje passamos o dia resgatando pessoas que estavam ilhadas e animais que estavam com fome, sede e frio. Acabei de chegar no hotel e amanhã cedo vamos voltar para frente de batalha. Você já imaginou ir dormir e ter alguém ou algum animal precisando da sua ajuda para sobreviver? Às vezes, penso que isso não é real, que é uma cena de filme de terror. Um impacto gigante de tristeza ao ver a situação que estão por aqui. Descansar um pouco e amanhã vamos para guerra mais uma vez", completou o paraense.

Michel é natural de Tucumã, interior do Pará. Antes de chegar no UFC, o lutador enfrentou muitas dificuldades até estar no topo do MMA. Aos 30 anos, o paraense tem um cartel com 31 vitórias e 11 derrotas.

No Ultimate, Pereira não perde desde 2020 e já emplacou oito triunfos seguidos, sendo três na categoria dos médios. A última vitória foi no UFC 301, dia 4 de maio. O paraense finalizou o ucraniano Ihor Potieria no primeiro round.

No entanto, nesta semana, o adversário disse que iria entrar com um recurso contra o resultado da luta por conta de um suposto golpe ilegal aplicado por Michel. No momento, o lutador de Tucumã não está preocupado com a reclamação do rival e segue como voluntário no RS.