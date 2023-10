Com clube novo, Parazão 2024 já possui as 12 equipes para a disputa; veja a lista de times

A Segundinha do Parazão conheceu no último final de semana, o segundo finalista. O Canaã venceu o Parauapebas por 2 a 1, de virada e ficou com a vaga na grande final e também o acesso para a elite do futebol paraense 2024. Com isso, o Campeonato Paraense de Futebol profissional de 2024 está com as equipes definidas.

O Parazão de 2024 contará com 12 clubes que buscarão o título da competição, que será defendido pelo Águia de Marabá, que conquistou a Taça Estrela do Norte de forma inédita, em uma final emocionante diante do Remo, no Baenão, nas cobranças de pênaltis.

Além dos três clubes tradicionais da capital, que são os maiores detentores de títulos do Parazão, Paysandu, Remo e Tuna Luso, Belém ganhou mais uma equipe em 2024. O Santa Rosa, de Icoaraci, subiu de divisão e fará a final com o Canaã, clube novo e que disputará o Campeonato Paraense pela primeira vez.

A temporada 2024 do futebol paraense terá uma partida valendo título. O campeão do Parazão 2023, enfrentará o campeão da Segundinha, em jogo único, em Marabá (PA), cidade do atual campeão paraense. Quem vencer fica com o título da Supercopa do Pará. O Parazão irá começar na primeira quinzena de janeiro. A informação foi confirmada pelo presidente da federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, ao o Libera, na semana passada. O Congresso técnico do Parazão 2024 irá ocorrer nos dias 17 e 19 de novembro, em Belém, onde serão discutidos o regulamento e a fórmula de disputa do campeonato.

Confira os 12 clubes que estrão no Parazão 2024

Paysandu, Remo, Tuna Luso Brasileira, Águia de Marabá, Cametá, Castanhal, São Francisco, Caeté, Bragantino, Tapajós, Santa Rosa e Canaã.