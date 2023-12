Negociações avançam e atacante Salatiel pode fechar com o Remo

O Remo anunciou o atacante Ytalo e pode fechar com um concorrente direto da posição. A diretoria do Leão Azul busca mais um centroavante para o elenco da temporada 2024 e o jogador Salatiel, que vestiu a camisa azulina no acesso à Série B em 2020, pode pintar no Baenão. A informação foi confirmada com uma fonte do clube.

Salatiel estava atuando a Série B deste ano pelo Botafogo-SP, porém, não joga desde o mês de agosto, quando pediu a rescisão contratual com a Pantera, de acordo com o site GE Ribeirão Preto, após receber uma proposta de um clube do exterior. Aos 31 anos, o atleta teve uma temporada com 33 partidas pelo clube paulista e oito gols marcados.

As tratativas entre Remo o atleta avançara e faltam alguns detalhes para que a negociação se concretize. O jogador é tido como um reforço de peso do Remo, já que possui mercado na Série B do Brasileiro. Pesam na contratação do atleta, o fato da torcida ter um carinho pelo atacante, que fez parte do acesso do Leão Azul para a Segunda Divisão Nacional na temporada 2020. Salatiel marcou cinco gols em 13 partidas pelo Remo na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, Salatiel teve passagens por vários clubes, como Atlético de Itapemirim-ES, Juazeirense-BA, Caldense-MG, Sampaio Corrêa-MA, Náutico-PE, além do Londrina e Botafogo-SP. O jogador vem conquistando acessos seguidos na carreira. O primeiro foi com a Juazeirese-BA, em 2017 da Série D para a C. Em 2019 subiu com o Sampaio Corrêa para a Série B. Já na temporada seguinte subiu com Remo para a Série B. Em 2022 foi a vez de conquistar o acesso à Série B com o Botafogo-SP.