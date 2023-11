Planejamento de contratações do Remo: Sérgio Papellin avalia base e quer elenco enxuto em 2024

O Remo já está com a base montada visando os reforços. O clube já possui o treinador Ricardo Catalá, que fica de uma temporada para a outra, além do executivo de futebol Sérgio Papellin, que deixou o Fortaleza-CE e assume o Leão Azul por três temporadas, a pedido do presidente e amigo Tonhão. O clube busca reforços, mas possui em casa, jogadores que podem fazer parte do elenco para 2024. A ideia de Sérgio Papellin é ter um elenco enxuto, com jovens atletas da base e que o grupo passe por pequenas mudanças.

O novo executivo do Leão foi claro que pretende dar chances para jovens da base e que, um espaço será dado aos atletas, principalmente nas competições como estadual e Copa Verde, que dão início à temporada, porém, ao longo do ano algumas peças serão trocadas.

“Eu sou do pensamento de que o elenco, realmente, tem que ser enxuto, para que, com o orçamento, você tenha condições de contratar jogadores de mais qualidade. Vou assistir jogos do Sub-17, depois do Sub-20. Acho que precisamos dar espaço, mas a ideia é começar a temporada com um elenco montado, com a estrutura montada para ser o elenco que vai disputar a Série C. logicamente que alguns jogadores podem não chegar lá, se não renderem, podemos fazer uma troca ou outra, mas sempre com o elenco enxuto para termos mais qualidade”, disse.

Papellin quer uma mescla de jogadores no elenco com juventude e experiência. Algumas contratações dos ditos “cascudos”, estão sendo fechadas pela diretoria e os anúncios dos atletas podem ocorrer ainda nesta semana. O Remo corre contra o tempo para que as contratações possam ser fechadas, já que as eleições atrapalharam o clube, principalmente na busca por jogadores que disputam a Série C do Brasileiro.

“Atrapalha, mas, jogadores de qualidade ainda estavam jogando. Ainda estavam na Série B. Muitos deles esperam terminar a competição para poder ver aonde vão aparecer um contrato melhor, uma oportunidade melhor. Atrapalha um pouco porque poderíamos ter saído na frente em algumas situações, jogadores bons da Série C já estavam de férias, mas nós estamos conseguindo bons nomes para o clube do Remo”, falou.