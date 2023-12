Remo será ponto de arrecadação de alimentos para projeto social; saiba como ajudar

O Clube do Remo anunciou que será ponto de arrecadação de doações para o projeto G10 Favelas. A partir da próxima semana, a sede social do Leão vai receber alimentos não perecíveis. Os donativos serão repassados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com nota divulgada pelo site do Remo, as doações poderão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e aos sábados, das 9h às 12h, na frente à central do sócio-torcedor. A campanha de arrecadação vai se estender até o dia 21 de dezembro.

O clube também vai atuar politicamente em defesa do projeto G10 Favelas. Segundo a nota, o presidente azulino Antônio Carlos Teixeira será embaixador da campanha, assim como Renato Medeiros, presidente do Comitê de Sustentabilidade Remista.

O G10 Favelas trabalha no combate à fome com ações humanitárias nos locais onde atua pelo país. No final do ano, a instituição promove o projeto "Natal Solidário", com a ajuda de doações, embaixadores e voluntários. Todo o dinheiro ou material doado para a iniciativa é revertido em bens para comunidades carentes.