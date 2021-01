G10Favelas investe em empreendedorismo no Jurunas

Bloco de líderes empreendedores das dez maiores favelas do Brasil, o G10Favelas vai ampliar suas ações no Pará. E uma das áreas contempladas é o bairro do Jurunas, em Belém. Coordenador nacional do G10Favelas, Gilson Rodrigues, que é líder comunitário e prefeito de Paraisópolis (SP), esteve no bairro do Jurunas, na sexta-feira (22), e se reuniu com os moradores do bairro.

“Estamos aqui no Jurunas que é um dos bairros em que atuamos. O G10fFavelas é o bloco de líderes empreendedores das dez maiores favelas do Brasil, as dez mais fortes economicamente falando”, disse. “Em 2019, as dez movimentaram, em sua economia, cerca de 7 bilhões de reais. As favelas, no Brasil, movimentam 170 bilhões de reais. É uma potência econômica que não pode ser desprezada. E o G10 se organiza, mobiliza-se para criar novos caminhos para a favela, mostrar a favela de maneira diferente, como potente, realizadora de transformações como agente de sua própria transformação”, afirmou.

Segundo ele, a entidade aproxima fundos, empresas e desenvolve cursos, formações para que as pessoas possam empreender e transformar sua vida. E, por consequência, transformar a comunidade, para que seja cada vez mais desenvolvida. Dos 14 estados onde o G10Favelas atua, o Pará é o primeiro estado que ele está visitando como parte de um programa de anúncio de ações que a entidade pretende fazer. “Primeira ação: iremos ampliar o trabalho no Estado, promovendo cada vez mais o comitê das favelas presidentes de rua, que consiste em um processo de organização, onde, a cada 50 casas, temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. E esse grupo de 50 famílias é uma cadeia produtiva, econômica, de desenvolvimento, de mobilização que se volta para a melhoria dos bairros, para que as famílias possam ser desenvolvidas. Pretendemos ter centenas de comitês nos bairros do Jurunas e Condor e em comunidades do Pará onde as lideranças estão sendo mobilizadas”, explicou Gilson Rodrigues.

G10Favelas lança banco de desenvolvimento das favelas

Para tanto, o G10Favelas criou a Escola de Líderes Transformadores, que vai promover cursos diversos. “Cursos de empreendedorismo voltados à pedagogia, à política ou ao conjunto de ações que podem promover o desenvolvimento da pessoa, da liderança”, disse. A terceira ação é o lançamento do G10 Bank Participações, que é o banco de desenvolvimento das favelas. “É como se fosse um BNDES das favelas que estamos montando. A ideia é que seja a maior rede de apoio a pequenos e micro negócios de favela. Estamos buscando empreendedores locais que precisam de mentoria e recursos para que a gente possa apoiá-los, investir e, por consequência, desenvolver a comunidade, gerar empregos e oportunidades. O G10 Bank é a nossa grande ação do ano”, afirmou.

Gilson Rodrigues disse que, na ação do assistencialismo, a entidade está criando, esse ano, o trabalho dos cartões. “Ano passado as famílias do Jurunas e do Pará receberam cartões vale cestas básicas, o que trouxe para elas autonomia pra que pudessem comprar o que quisessem. E também comprar diretamente no comércio, o que ajuda na geração de emprego e desenvolvimento local. Todas as cestas básicas que pretendemos distribuir serão através de cartões emitidos pelo próprio G10bank, estimulando as famílias a consumir no próprio local”, explicou.

Por fim, a entidade pretende fazer seminários nos estados, trazendo pesquisas e dados sobre as favelas, questões econômicas e desenvolvimento, além do “Decola Favela”, para que empreendedores locais possam ter acesso a grandes empresários, artistas, personalidades, para que apresentem seus negócios e possam ser apresentados. “Já temos algumas iniciativas ligadas a negócio, como o ‘Costurando Sonhos’, que são as costureiras que produzem máscaras, roupas, moda. Ou o ‘Mãos de Maria’, que é grupo de cozinheiras. A ideia é fomentar diversas áreas da economia possibilitando formação para os moradores e, também, geração de trabalho e renda local”.