Paysandu empata com o Remo e resultados seguintes o eliminam do Campeonato Paraense sub-17

O Paysandu está eliminado do Campeonato Paraense sub-17. O time viu a classificação escapar depois de uma rodada infeliz, que começou com o empate no clássico Re-Pa e terminou com os resultados desfavoráveis ao time, deixando o bicolor na terceira posição do grupo E, com 13 pontos atrás de Tuna Luso, também com 15, e Santa Rosa, com 15.

Ainda pela manhã, Paysandu e Remo se enfrentaram pela sexta rodada da segunda fase, em jogo disputado no campo 1 do Ceju, e,em Belém. Apesar da expectativa, o resultado não foi além de um insosso 0 a 0, o que para as pretensões do bicola já era péssimo. No entanto, pela parte da tarde, mais dois jogos acabaram por concretizar a eliminação.

No campo 2 do Ceju, a Tuna Luso enfiou 11 a 0 na equipe do Cabanos,enquanto o Santa Rosa foi pouco mais modesto, mas não menos letal, ao vencer o Atlético Barbarense por 3 a 1, em jogo disputado no estádio municipal José Maria Araújo, o Araujão.

Com os resultados, o Papão caiu para o terceiro lugar, dando a vaga para Santa Rosa e Tuna Luso. No outro grupo, classificaram-se Remo, com 13 pontos, e Castanhal, com 15.

Assim, a semifinal do Parazão sub-17 será disputada da seguinte forma:

- Castanhal x Remo

- Santa Rosa x Tuna