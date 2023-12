Juninho rescinde com Amazônia Independente e pode ser anunciado no Paysandu a qualquer momento

O meia Juninho está muito perto de ter a renovação de contrato com o Paysandu anunciada. Na última sexta-feira (1º) o jogador teve a rescisão com o Amazônia Independente, clube que detinha os diretos federativos do atleta, publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Falta, no entanto, apenas o acordo ser oficializado pelo Bicola.

Até o momento, ninguém do Paysandu se pronunciou oficialmente sobre o caso. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com Juninho para obter mais detalhes da negociação. Segundo o atleta, a renovação está "encaminhada", e aguarda a divulgação oficial por parte do clube bicolor.

Juninho tem 24 anos, joga profissionalmente desde 2016, mas ganhou destaque neste ano, quando defendeu a Tuna Luso no Parazão. O bom desempenho na competição rendeu a ele um contrato com o Paysandu, clube onde disputou a Série C e fez 11 jogos, recebendo elogios do técnico Hélio dos Anjos.

Possível acordo

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal no dia 20 de novembro, o presidente do Amazônia Independente, Walter Lima, deu detalhes do acordo que, à época, ainda estava sendo costurado. Segundo ele, a tendência é que o Paysandu fique com a maioria dos direitos federativos do jogador, sem dar informações sobre valores envolvidos.

“O jogador possui uma multa, sempre tem algo, mas prefiro não falar de valores. Estamos definindo se o Paysandu fica com o vínculo dele de forma direta, mas tudo depende de um acordo entre os clubes”, explicou.