Paysandu tem pelo menos sete adversários na Série B sem cota de participação da Copa do Brasil; veja

Com previsão de início para o dia 21 de fevereiro e término em 10 de novembro, a Copa do Brasil é a primeira competição do calendário de 2024 com formato nacional. Ao todo, 92 equipes estão confirmadas no certame que traz premiações bastante interessantes aos clubes. São mais de R$ 200 milhões de reais distribuídos desde a primeira fase até a grande final. Entre os paraenses garantidos, o Paysandu é o que mais poderá se beneficiar com isso, uma vez que alguns de seus adversários diretos na Série B não garantiram vaga e vão para terceira divisão sem a "ajuda de custo" oriunda da Copa do Brasil.

Além do bicolor, Clube do Remo e Águia de Marabá estão garantidos. Os três entram na primeira fase, graças ao critério estadual. Assim, os paraenses já entram na Copa do Brasil com a cota correspondente à primeira fase, no valor de R$ 1,25 milhão para times da Série B e R$ 750 mil para Leão Azul e Águia. Na segunda fase, os valores sobem para 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes). Isto significa dizer o seguinte, que pelo menos sete adversários do Papão chegam em condições desfavoráveis, ao menos no quesito financeiro.

À medida que a competição avança, os valores são automaticamente reajustados. Na edição deste ano, por exemplo, o Clube do Remo e o Águia de Marabá foram até a terceira fase, embolsando cerca de 3,75 milhões, referentes às duas primeiras fases, onde cada um recebeu 750 mil na primeira e 900 mil na segunda, além de R$ 2,1 milhões por ter disputado a terceira. Já o bicolor paraense, por estar na Série B, levará 1,25 milhão apenas na primeira fase,

Veja os valores das cotas a serem distribuídas na Copa do Brasil:

- Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)

- Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

- Terceira fase: R$ 2,1 milhões

- Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

- Quartas de final: R$ 4,3 milhões

- Semifinais: R$ 9 milhões

- Vice-campeão: R$ 30 milhões

- Campeão: R$ 70 milhões

No próximo ano, o Paysandu terá pela frente os seguintes adversários que não vão receber cota de participação da Copa do Brasil:

- Avaí (Série B)

- Chapecoense (Série B)

- Guarani (Série B)

- Mirassol (Série B)

- Novorizontino (Série B)

- Ponte Preta (Série B)

- Vila Nova (Série B)

- Santos (Será definido na última rodada)