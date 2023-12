Tuna Luso realizará amistosos em São João de Pirabas durante pré-temporada

A Tuna Luso está com a preparação para o Campeonato Paraense 2024 a todo vapor, e passará um período da pré-temporada em São João de Pirabas, no nordeste do estado, onde realizará alguns amistosos com foco na competição entre os dias 3 e 12 de janeiro. A informação é do jornalista Carlos Ferreira.

Um dos times que a Águia do Souza vai enfrentar nos amistosos é o Bacuri, um time de pescadores de Pirabas que, em 2004, chegou a vencer o Paysandu e o Clube do Remo, ambos por 1 a 0, também em amistosos na pré-temporada da época.

O elenco da Tuna Luso iniciou a preparação oficialmente na última semana, quando se reuniu pela primeira vez para uma série de avaliações e exames físicos no Estádio do Souza, casa do time.

O foco da equipe, comandada pelo técnico Júlio César Nunes, é chegar o mais longe possível no Parazão, melhorando o retrospecto de 2023, quando terminou a competição como sétimo colocado. O Campeonato, inclusive, é o único previsto para o clube no próximo ano.

A estreia deve ser contra o Águia de Marabá, no Estádio Zinho de Oliveira, em data ainda a ser definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).