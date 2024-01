Caeté garante vitória na estreia do Parazão 2024, diante do São Francisco

Na manhã deste sábado (20), no Estádio do Souza, em Belém, São Francisco e Caeté deram o pontapé inicial no Parazão 2024. O Caeté saiu na frente e garantiu os primeiros 3 pontos da temporada. O placar terminou em 1 a 0, com gol de Railson.

O primeiro gol da competição saiu aos 11 minutos de jogo. Após o começo de jogo de muita pressão do adversário, o São Francisco ainda tentou reverter o placar, mas não foi o suficiente para conter o Caeté. No segundo tempo, Ícaro, da equipe do Caeté, foi expulso, mas mesmo assim o time conseguiu segurar o resultado e garantir a vitória.

O próximo compromisso do Leão será contra o Santa Rosa, na quarta-feira (24) às 10h, no Ninho do Japiim em Castanhal. O Caeté enfrenta o Paysandu também na quarta (24) no Diogão.