‘Sei como é a pressão’, diz zagueiro Bruno Bispo em apresentação no Remo; confira

O zagueiro Bruno Bispo foi anunciado no Remo nesta sexta-feira (19) e disse que está preparado para encarar a pressão de um time de massa. Em conversa com jornalistas, no estádio Baenão, o defensor explicou que já consultou outros jogadores para saber como é a relação entre o clube e o Fenômeno Azul. Segundo ele, só há uma solução para que o contato entre torcida e equipe seja amigável: um bom desempenho dentro de campo.

"Quando voltei ao Brasil falei pra alguns familiares meus que estava vindo para um clube de massa. Passei por vários times de torcida grande no Brasil e sei como é a pressão. Alguns amigos meus, que já jogaram aqui, disseram que a torcida do Remo é bem crítica, mas que lota o estádio quando percebe que o time está jogando bem", explicou.

Revelado na base do Vitória-BA, Bruno Bispo rodou por várias equipes brasileiras - como Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-PE e Manaus-AM - antes de embarcar para o Mundo Árabe. Lá, ele defendeu as cores de Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e Erbil, do Iraque.

Questionado sobre se a experiência internacional poderia ser um diferencial na briga por uma vaga na titularidade azulina, Bruno Bispo salientou outro fator ainda mais importante: o físico. De acordo com ele, dois atletas, que estão treinando no clube há mais tempo, despontam como favoritos à vaga no time principal.

"Temos grandes zagueiros aqui, mas o treinador não definiu nada. Não tivemos um treinamento final, pra saber quem vai ser titular ou não. Acho que ele vai por quem estiver melhor, mais preparado. Claro que o Ícaro e o Reniê estão aqui há mais tempo e estão fisicamente melhores, mas todos estão na briga", disse.

Com Bruno Bispo relacionado, o Remo enfrenta o Canaã, neste domingo (21), pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida, que começa às 16h, no estádio Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.