Cametá x Castanhal: jogo pela 1ª rodada marca estreia de Gedoz e retorno de Rayro; veja escalações

Semifinalista do Parazão do ano passado, o Cametá estreia em casa, neste sábado (20), contra o Castanhal. A partida será no Parque do Bacurau a partir das 17h e será a penúltima do dia, antecedendo o confronto entre Paysandu e Santa Rosa, às 19h. Mapará e Japiim têm a mesma ambição no campeonato e fazem, de cara, um confronto direto pela classificação para a segunda fase.

Cametá faz laboratório para o Brasileiro

Depois de alguns anos adormecido, o Cametá garantiu, pela posição no estadual passado, um calendário cheio para 2024. Disputará, além do Campeonato Paraense, a Série D do Brasileiro. Com isso, o ex-atacante e atual presidente Jailson Farias pôde fazer investimentos maiores no plantel, como o retorno do atacante Kennedy Balotelli, artilheiro da equipe na Segundinha de 2022; e do volante Juninho, ex-Paysandu; além de manter uma das lideranças do vestiário, o capitão Rayro, que começou a carreira como lateral e passou a atuar no meio-campo.

O comando do Mapará será do experiente Uidemar Costa, de 59 anos, que terá sua primeira experiência como treinador no Pará depois de alguns trabalhos em Amazonas, Tocantins, Goiás e Pernambuco. Como jogador, teve uma breve passagem pelo Paysandu em 1999, quando atuava como meia.

A provável escalação da equipe verde-rubra terá Pedro Henrique; Magnum, Jacone, Marcos Souza e Gabriel Gomes; Pelezinho, Juninho, Rayro e Ramon Baiano; Caio Ferreira e Kennedy Balotelli.

Castanhal busca calendário cheio

Do outro lado, o Castanhal quer apagar a decepcionante campanha de 2023, quando caiu ainda nas quartas de final e ficou sem torneios nacionais para disputar este ano. A diretoria aurinegra, liderada pelo presidente Helinho Junior, apostou em nomes de peso para ficar pelo menos entre os três melhores do Parazão este ano.

O principal nome é o meia Felipe Gedoz, 30 anos, que teve passagem vitoriosa e controversa pelo Remo entre 2020 e 2022. O gaúcho de Muçum conquistou um acesso à Série B (2020), mas terminou a temporada seguinte rebaixado com o Leão. Desde então rodou, sem muito brilho, por Brasiliense, Santa Cruz-PE e Ypiranga-RS. Outros rostos conhecidos são o meias Carlos Alberto e Leleu, ambos ex-Paysandu; e Vitor Junior, ex-Corinthians, além do atacante Magno, que já jogou na dupla Re-Pa.

O aurinegro pode começar o jogo com Xandão; Elivelton, Régis, Matheus Félix e Otávio; Carlos Maia, Carlos Alberto e Felipe Gedoz; Magno e Daniel Cruz.

A partida deste sábado terá como árbitro central Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e José Maria Pereira Barbosa Junior – todos do quadro de árbitros da Federação Paraense de Futebol (FPF). O Mapará faz parte do Grupo B do Parazão, enquanto o Castanhal está no A.