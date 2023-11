De olho no Parazão 2024, Cametá fecha contratação de quatro jogadores

Com o próximo ano se aproximando, os clubes paraenses estão se preparando para o Campeonato Paraense de 2024. No Cametá não é diferente e a equipe anunciou nesta sexta-feira (17), quatro nomes para atuar na próxima temporada, sendo um lateral-esquerdo e três goleiros, todos com passagens pela equipe.

O “pacotão” de goleiros com Pedro Henrique, Deivisson Santos e Maycon Souza irão disputar a vaga titular no Cametá.

Pedro Henrique, de 24 anos, já tinha passado pelo Cametá em 2022 e 2023, antes de ir para o Canaã, equipe com a qual disputou e conquistou o Parazão Série B1. Agora, o atleta retorna ao Mapará Elétrico para compor o elenco do próximo ano.

VEJA MAIS

Deivisson Santos, mais conhecido como Ferrari, 30 anos, já havia atuado no Cametá na elite do futebol paraense em 2023, e agora retorna para a equipe na próxima temporada. Com jornada parecida, o também goleiro Maycon Souza chegou a atuar com o time este ano antes de ir para o Sport Belém. Agora, retorna ao Mapará Elétrico para defender o clube em 2024.

O mais recente anunciado foi o lateral-esquerdo Rayro Danin, de 37 anos, que estava no Oeirense-PI, e retorna ao clube cametaense por onde passou em 2022 e 2023, na época o jogador chegou a atuar em 25 partidas.

O Mapará Elétrico volta ao Campeonato Paraense sob comando do técnico Uidemar Oliveira, também recém-anunciado. Em 2023, a equipe fez uma boa temporada na competição, terminado a edição em quarto lugar, após perder a semifinal para o Clube do Remo e a disputa do terceiro lugar para o Paysandu.