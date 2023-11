Águia de Marabá anuncia volante e chega a nove contratações para a temporada de 2024

O Águia de Marabá anunciou nesta quarta-feira (15) mais uma contratação para a temporada de 2024. O reforço é o volante Kaíque, de 30 anos. Ele já havia defendido o Azulão na temporada de 2016.

Kaíque é paraense e foi revelado pelo Gavião Kyikatêjê, em 2015, e logo rumou para o time de Marabá. Em seguida, o jogador rodou por várias outras equipes do futebol do norte do Brasil, como o Independente-AP, Ypiranga-AP, Paragominas, Bragantino, Itupiranga, São Paulo-AP, São Raimundo e Tuna Luso. O último clube do jogador foi o Tocantinópolis-TO, onde o jogador atuou em 11 partidas e marcou um gol.

Com a chegada de Kaíque, o Águia chega a nove reforços contratados para a temporada de 2024. Eles se somam a outros seis jogadores que defenderam o Azulão no Campeonato Paraense deste ano e tiveram contratos renovados.

O Águia é o atual campeão paraense e terá calendário cheio na próxima temporada. Além de tentar defender o título da competição, o clube disputará a Supercopa do Pará, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D do Brasileirão.

Veja a lista de contratados do Águia para 2024:

Zagueiros: Caíque Baiano e Cassius

Volante: Fabiano

Meias: Fred Guedes, Eric Di Maria e Dieguinho

Atacantes: Aleilson e Elielton

Jogadores de 2023 que renovaram contrato:

Goleiro: Axel Lopes

Zagueiros: Betão, David Cruz

Lateral: Bruno Limão

Meias: Wander e Alan Maia