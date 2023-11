São Francisco bate o martelo e confirma Samuel Cândido para o Campeonato Paraense de 2024

O São Francisco anunciou o nome de Samuel Cândido para o cargo de treinador, como parte do planejamento da diretoria para a disputa do Campeonato Paraense de 2024. Será a terceira passagem dele pelo Leão Santareno.

Outros nomes confirmados na comissão técnica são o do auxiliar técnico Marajó e do preparador de goleiros Edson Damasceno.

O presidente do São Francisco, Valdir Matias Jr., informou que o clube continua a contactar atletas, juntamente com o local onde o Leão mandará seus jogos na competição. Ainda conforme ele, no próximo dia 15 é a previsão para o início dos trabalhos da temporada 2024.

"Este é o nosso segundo ano consecutivo na elite do futebol paraense. Para 2024, nosso primeiro objetivo será nos manter na Série A e ir em busca de objetivos maiores, como vagas em competições nacionais e o título do Parazão. Sobre o local dos nossos jogos, há uma grande possibilidade de jogarmos em Itaituba e estamos mantendo contato, também, com o município de Altamira. Queremos estar próximos dos nossos torcedores, porque sabemos que isso é fundamental para que tenhamos êxito na competição", explica Valdir.