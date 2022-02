Caiu! Samuel Cândido não é mais técnico do Águia de Marabá, que já tem novo treinador

Depois de três jogos, com duas derrotas e um empate, o técnico Samuel Cândido deixou o comando do Águia de Marabá. A decisão da diretoria interrompe a primeira passagem do treinador pelo time marabaense, que conseguiu, até aqui, um aproveitamento de 11,1%. Em seu lugar, o clube anunciou nesta manhã a chegada de Wando da Costa, ex-atleta, que será apresentado oficialmente hoje a tarde, no estádio Zinho de Oliveira.

Wando, como é conhecido no futebol, tem larga experiência nos gramados e já atuou no Vila Nova-GO, Cruzeiro-MG e Botafogo-RJ, entre outros clubes. No Águia, o ex-atacante teve atuação de destaque no Campeonato Paraense e Brasileiro. O agora titular da comissão técnica tem como principal objetivo levantar a moral do azulão, que vem de duas derrotas seguidas, para Caeté e Bragantino.

De acordo com o diretor-executivo de futebol, Vandick Lima, a decisão de demitir Samuel partiu de um consenso entre a diretoria e a própria comissão técnica. “Primeiro quero dizer que Samuel é um excelente profissional e ótimo caráter. Hoje a diretoria reuniu e decidiu pela troca do comando, pelo início ruim e como o campeonato é muito curto, essa foi a decisão”, esclareceu o dirigente.

Além disso, o executivo confirmou que o Águia está atrás de novos reforços e dois deles já foram contratados. “Entendemos a necessidade também de contratações e já estamos trabalhando em cima disso. Hoje chegou o volante Daniel e amanhã chega o lateral esquerdo Elivelton, do Vitória”, informa.

O Águia de Marabá ocupa atualmente a terceira posição no grupo A, com três pontos, atrás do Paragominas, com quatro pontos, e Paysandu, líder da chave, com seis pontos. O próximo duelo do azulão será na quarta-feira, contra o Parauapebas, no estádio Rosenão.