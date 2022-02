Na 'dança dos técnicos' do Parazão, Samuel Cândido retorna ao Paragominas após três anos

Um dia após anunciar a saída do técnico Marcinho Guerreiro, a diretoria do Paragominas informou nesta segunda-feira (14), através das suas redes sociais, a chegada do treinador Samuel Cândido para assumir a equipe no restante do Campeonato Paraense 2022.

Samuel Cândido chega ao Jacaré do Norte em um ambiente conturbado. O PFC é o terceiro colocado no grupo A com quatro pontos conquistados, briga diretamente por uma vaga na próxima fase, mas venceu apenas um jogo e sofreu duas derrotas seguidas na competição, a última foi para o Independente de Tucuruí, na Arena Verde, pelo placar de 3 a 2.

Essa será a segunda equipe do técnico em 2022. Na “dança dos técnicos”, Samuel Cândido, de 61 anos, iniciou o Campeonato Paraense comandando o Águia de Marabá, mas foi dispensado pelo Azulão. Ele retorna ao Paragominas após três anos, já que treinou o Jacaré na temporada 2019. O próximo compromisso do PFC no Parazão será contra a equipe do Caeté, na quinta-feira (17), às 15h30, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), em jogo válido pela sexta rodada.