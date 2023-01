São Francisco realiza trabalho com bola às vésperas da estreia no Parazão e apresenta reforços; veja

A equipe do São Francisco segue trabalhando para a estreia no Parazão 2023. A equipe comandada pelo técnico Samuel Cândido entra em campo no próximo dia 21 de janeiro, contra a equipe do Caeté, ainda sem local definido.

O plantel realizou treinamento na manhã desta terça-feira (03), no CT da Desportiva, na Região Metropolitana de Belém, onde realiza seus treinos visando a competição. Na primeira etapa, o preparador físico José Jorge comandou treino físico com bola e testes aeróbios com corridas de velocidade.

Na fase seguinte, Samuel Cândido dividiu a equipe em quatro times, com o objetivo de trabalhar a movimentação, controle de bola, troca de passes e jogadas de ataque com finalização. A novidade do dia foi a presença do goleiro Leonardo, 23 anos, e do centroavante Gabriel Carrera, de 24 anos. Dos dois foram apresentados como reforços e já estão integrados ao elenco.

Sobre o novo desafio, Leonardo se mostrou confiante. "Essa é a minha primeira passagem pelo futebol do norte. O São Francisco entrou em contato comigo, eu gostei do projeto e vim pra cá. Podem ter certeza que dedicação e vontade não vão faltar no meu trabalho. Vamos em busca dos objetivos do clube no Campeonato Paraense, que tem adversários fortes e competitivos, mas vamos atrás de fazer uma boa campanha", disse.