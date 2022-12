De volta à elite, São Francisco anuncia lista de jogadores para a disputa do Parazão 2023; veja mais

Disposto a permanecer na elite do Parazão, após um período na divisão de acesso, o São Francisco vem se preparando para a disputa do certame estadual, já com um elenco formado e definido, sob o comando do técnico Samuel Cândido. O elenco do Leão Santareno vai mandar suas partidas no estádio municipal de Ipixuna do Pará.

Parte do elenco para 2023 é remanescente da atual temporada, mas houve também reforços em setores estratégicos, definidos pela Comissão Técnica. O clube contratou os goleiros Evandro Gigante e Lino, ex-Vênus de Abaetetuba, dois novos zagueiros, Maicon, vindo de São Paulo, e Guilherme, ex-Carajás.

Além disso, vieram também o volante Bruno Domingues, vindo de Porto Alegre, os meias Anderson, ex-Carajás, e Samuel Búfalo, além dos atacantes Gilmar Erê, Vítor Santarém e Gabriel Carrera.

SAIBA MAIS



Como parte dos trabalhos de preparação, o Leão Santareno deve realizar um jogo-treino e um amistoso, o primeiro no dia 7 de janeiro contra o Águia de Marabá e outro no dia 14 em Ipixuna do Pará. Já a estreia no Parazão está marcada para o dia 22 de janeiro, a partir das 15h30, no estádio Ipixunão, contra a equipe do Caeté.

Confira o elenco do São Francisco:

Goleiros

-Gustavo Henrique

-Evandro Gigante

-Iago

-Lino

Zagueiros

-Jonatas

-Gabriel Vigia

-Bruno Costa

-Eric

-Guilherme

-Maycon Carvalho

Volantes

-Juninho

-Camilo

-Mateus Magno

-Bruno Domingues

Lateral Direito

-Paulo Vitor

-Andrei

Lateral Esquerdo

-Andrelino

-Mateus Santos

-Ramires

Meias

-Samuel Búfalo

-Riquelme

-Wanderson

Atacantes

-Zé Paulo

-Jordan Gabriel

-Gilmar Erê

-Mateus Dias

-Vitor Santarém

-Luis Henrique

-Gabriel Carrera

-Coca

Comissão Técnica

-Técnico: Samuel Cândido

-Auxiliar Técnico: Marajó

-Preparador Físico: José Jorge

-Auxiliar de Preparação Física: Marcelo Leão

-Preparador de Goleiros: Caroba

-Massoterapeuta: José Brito

-Gerente de Futebol: Edson Viana

-Supervisor: Ely

-Roupeiro: Ronaldinho

-Apoio Geral: Chuvisco

-Assessor de Imprensa: Samuel Alvarenga

-Auxiliar da Assessoria de Imprensa em Belém: Ilailson Catola