Cametá vence novamente São Francisco e garante título inédito da Segundinha do Parazão

O Cametá venceu o São Francisco por 2 a 0 neste sábado (19) e garantiu o título da Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha. Derrotado no primeiro jogo, disputado no estádio do Souza, em Belém, o Leão Santareno partiu para cima em busca do resultado, mas deu espaços para que o Mapará construísse mais uma vitória e conquistasse o inédito troféu da divisão de acesso do estadual.

Os gols, que foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas, ocorreram apenas no segundo tempo. Herói da classificação nas semifinais, Balotelli fez o primeiro do jogo e o oitavo dele na competição. Nos minutos finais, Papyk fechou o placar e sacramentou o título cametaense.

"É indescritível. Primeiro agradecer a Deus e minha família, que sempre me deram apoio. Agora é comemorar com essa torcida", celebrou o atacante Papyk em entrevista à TV Cultura.

Parazão 2023

Finalistas da Segundinha, Cametá e São Francisco garantiram vagas na elite do estadual, mais precisamente no Grupo B do torneio. A posição das equipes na Segunda Divisão, no entanto, definiu quais serão os duelos que os clubes vão enfrentar na primeira fase do campeonato.

Como campeão da Segundinha, o Cametá entrará em campo na primeira rodada contra o Tapajós, fora de casa. Além do adversário do oeste do Pará, o Mapará vai enfrentar no Parazão o Independente, Itupiranga, Remo, Castanhal, Tuna Luso, Caeté e Bragantino.

Assim como o Cametá, o São Francisco enfrentará as mesmas equipes na primeira fase do estadual, mas numa ordem de confrontos um pouco diferente. Na primeira rodada, por exemplo, o Leão Santareno entra em campo contra o Caeté, em casa.