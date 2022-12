São Francisco estuda transferir jogos do Parazão para o município de Ipixuna do Pará; veja mais

Uma mudança radical pode transferir a casa do representante de Santarém no Parazão do próximo ano. A diretoria do São Francisco esteve nesta sexta-feira (16) no município de Ipixuna do Pará, à convite da Prefeitura, para conhecer as instalações do estádio "Ipixunão", que pode sediar as partidas do clube durante o Campeonato Paraense de 2023, programado para começar no próximo dia 21 de janeiro. A distância entre as cidades é de cerca de 800 quilômetros.

De acordo com o presidente do Leão, Valdir Matias Jr., durante a reunião, que contou com a presença do prefeito de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, do secretário de Administração e Recursos Humanos, Lourenço Neto, e do secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Rodrigo Lima, foi discutida a possibilidade de o município apoiar a logística do clube para a disputa da competição.

"Visitamos o estádio Ipixunão, vimos todas as instalações em parceria com o técnico do São Francisco, Samuel Cândido, e com o Edson Valino, que deve ser nosso gerente de Futebol. Tivemos o apoio, também, do seu Vitório, do município de Paragominas. Estamos discutindo com o prefeito a forma com que o município possa apoiar o clube em questões como translado, hospedagem e alimentação da comissão técnica e jogadores", informa Valdir, que venceu as eleições para a escolha do presidente, no último dia 10 de dezembro.

Integrantes da Federação Paraense de Futebol (FPF) já realizaram vistoria prévia nas instalações do Ipixunão. "A Prefeitura está se empenhando para resolver as pendências identificadas nessa vistoria para poder confirmar a liberação do estádio. Com tudo certo, o Leão deve estrear no dia 22 de janeiro contra o Caeté", finaliza o presidente do São Francisco.