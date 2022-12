São Francisco realiza eleições e elege novo presidente para os próximos dois anos; veja mais

O São Francisco segue ajustando o time para o retorno à elite do Campeonato Paraense. Depois do segundo lugar no Parazão da segunda divisão, o Leão Santareno garantiu o direito de voltar à divisão principal do certame estadual. Neste intervalo, o clube realizou eleições para a escolha da nova Diretoria Executiva e Assembleia Geral para o biênio 2023-2024.

Para a diretoria executiva, ou seja, o presidente e vice, foram eleitos Valdir Matias Jr e Rodrigo José Ferreira. Na Assembleia Geral Heli Fabrício dos Santos (presidente), Paulo Tenório (1° secretário) e Junior Aguiar (2° secretário).

No Conselho Fiscal os novos representantes serão Bruno Moura (1° conselheiro); Heinaldo Augusto de Couto (2° conselheiro) e Lázaro Augusto Pinto (3° conselheiro). Também na ocasião das eleições, foi apresentada a prestação de contas referente ao biênio 2021-2022.

SAIBA MAIS



Depois de eleito, o presidente Valdir Matias disse que está confiante no trabalho que está sendo realizado e que os preparativos para o retorno à elite estadual seguem de forma intensa e progressiva. "Nossa apresentação será dia 26 de dezembro, lá em Belém, e a gente espera treinar forte esses 25 dias para a estreia na competição, mantendo 70% do nosso elenco e 100% da comissão técnica e claro reforçando com algumas peças", disse.

O São Francisco fará sua preparação no CT da Desportiva e a estreia no Campeonato Paraense no próximo dia 20 de janeiro, contra o Caeté, sob o comando do técnico Samuel Cândido.