Segundinha: Cametá e São Francisco decidem o campeão da Série B 2022 neste sábado (18/11)

Não é só a Copa do Mundo e a final da Copa Verde que agita o fim de semana. Neste sábado (19), a partir das 15h, a bola rola no Parque Bacurau para Cametá e São Francisco, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense Série B, a Segundinha do Parazão. Em meio a polêmicas e imbróglios, o torneio deve chegar ao fim, pelo menos dentro de campo.

Vale lembrar, que o estádio do Mapará Elétrico está liberado para a decisão. O Santa Rosa entrou com uma denúncia, após ser eliminado nas semifinais, no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) por causa de uma irregularidade do palco esportivo, que estava sem os laudos. O TJD/PA ainda analisa o caso e pode punir o clube cametaense.

Falando apenas de futebol, o São Francisco precisa reverter a vantagem imposta pelo Cametá no jogo de ida. O campeão paraense de 2012 venceu o Leão Santareno por 1 a 0, no Estádio do Souza, no último domingo (13), com gol de Davison.

Com o resultado do primeiro jogo, a equipe da casa tem a vantagem do empate. Agora, se o São Francisco vencer por um gol de diferença, a decisão da Segundinha vai para os pênaltis. Caso o Leão vença por dois ou mais gols de vantagem, a equipe de Santarém ficará com a taça da Série B.

Independente de quem ficar com o título, Cametá e São Francisco já garantiram o acesso (ainda que o Mapará esteja pendente do julgamento do TJD/PA). Aliás, ambas as equipes ficarão no mesmo grupo da elite do Parazão 2023, ao lado do Paysandu e do Águia de Marabá.