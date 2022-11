Segundinha: Cametá vence São Francisco no primeiro jogo da final e põe uma mão no título

Deu Cametá no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense Série B, a Segundinha do Parazão. O Mapará Elétrico venceu o São Francisco, na manhã deste domingo (13), por 1 a 0, no Estádio do Souza, em Belém. O gol solitário foi marcado por Davison, ainda no primeiro tempo.

VEJA MAIS

O jogo

Ambas as equipes tiveram dificuldades para construir jogadas perigosas ao longo da partida. Já no fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, o zagueiro Wanderlan, um dos destaques do São Francisco no torneio, falhou em uma jogada. Davison aproveitou e marcou o gol que abriu o placar no Souza.

Outro destaque do encontro, mas pela positiva, foi o goleiro do Cametá, Pedro Henrique. O jogador fez defesas importantes ao longo do encontro e ajudou a garantir o triunfo cametaense.

Wanderlan voltou a ter protagonismo já na reta final da partida. O árbitro marcou pênalti para o Leão Santareno em uma cobrança de falta de Matheus, que bateu no braço de Moisés. Wanderlan teve a chance de se redimir no segundo tempo, em cobrança de pênalti. No entanto, o defensor mandou por cima do gol.

A volta

Com o resultado, basta um empate na partida de volta para a equipe tricolor conquistar o título inédito. O São Francisco precisa vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols de vantagem, o Leão Santareno fica com a taça.

O jogo da volta ocorre no sábado (19), às 15h, no Parque Bacurau, em Cametá.

TJD/PA

Vale lembrar que, apesar da final estar em andamento, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) ainda manteve impugnado o segundo jogo entre Cametá e Santa Rosa, pelas semifinais, em que o Mapará se classificou nos pênaltis. O Tribunal ainda julgará se o resultado do duelo será anulado. O clube de Icoaraci apontou que houve irregularidades como a utilização do estádio sem laudo e, por fim, uma agressões sofridas pelos atletas em campo.