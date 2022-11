MPPA dá 48h para que prefeitura de Cametá apresente laudos de segurança do Parque do Bacurau

O Ministério Público do Pará (MPPA) deu um prazo de 48h para que a prefeitura de Cametá, município do nordeste do estado, apresentasse os laudos técnicos do estádio Parque do Bacurau. O pedido faz parte da investigação de uma denúncia feita pelo Santa Rosa Esporte Clube. A agremiação afirma que o jogo de volta das semifinais da Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha, que foi disputado no estádio, ocorreu com os laudos de segurança vencidos.

Na última quinta-feira (11), o Santa Rosa, clube que foi eliminado para o Cametá nas semifinais da Segundinha, ingressou uma ação no MPPA. A denúncia afirma que havia problema em dois laudos: o da Polícia Militar, que estava vencido, e o do Corpo de Bombeiros, que é inexistente.

Após a denúncia, o promotor Isaac Sacramento abriu um processo administrativo para apurar o caso e disse que iria pedir esclarecimentos à Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre a ausência de laudos. Em contato com a reportagem, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, informou que a entidade ainda não foi notificada pelo MP sobre o caso.

Segundo o advogado do Santa Rosa, Emerson Dias, caso a denúncia seja provada, há a possibilidade do Mapará receber uma punição grave. Entre as sanções previstas no artigo 37 do Estatuto do Torcedor estão o afastamento de dirigentes do Cametá e da FPF, além da aplicação de multa, que pode chegar a R$ 2 milhões.

Enquanto o imbróglio segue na Justiça, a Segundinha continua sendo disputada em campo. Neste domingo (13), São Francisco e Cametá duelam pelo título do torneio. Ambas as equipes já garantiram vaga à elite estadual em 2023.