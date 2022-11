Segundinha: atleta do Santa Rosa posta vídeo do momento da agressão em partida contra o Cametá

A confusão instaurada durante a partida entre Cametá e Santa Rosa, pela semifinal do Campeonato Paraense da Segunda Divisão ainda está longe de acabar. Depois de anunciar que vai bater à porta do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA), desta vez foi o lateral-direito Levy, do Santa Rosa, que foi a público mostrar um lance onde teria sido agredido pela torcida mandante.

Levy usou a internet para expressar sua indignação com o tratamento dispensado aos atletas do Santinha. No lance divulgado, o jogo está parado, enquanto o atleta aguarda a bola para cobrar o lateral. Antes disso ele é atingido por um objeto lançado das arquibancadas e vai ao chão. Rapidamente, atletas e pessoas ligadas ao Cametá vão para o alambrado protestar contra o ato.

O vídeo é acompanhado de uma legenda que mostra a revolta do jogador. "O FUTEBOL não deveria Permitir esse Tipo de atitude Covarde. Fui agredido por um torcedor do Cametá Sport Club dentro de Campo.. que absurdo !!! Fui alvejado com uma garrafa cheia de água no peito. Poderia ser uma pedra ou qualquer outro objeto, mas graças a Deus não foi", escreveu.

Levy segue o relato protestando contra o comportamento da torcida adversária. "Fica aqui minha indignação perante esse fato que ocorreu. Espero veementemente que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. Espero que o Futebol seja motivo de alegria e competitividade. Não de Covardia".

Na sequência da postagem, o diretor jurídico do Santa Rosa, Emerson Dias, garante que o clube está agindo. "O jurídico do @santarosaec_ está tomando as providências necessárias em relação às agressões sofridas pelos nossos atletas. Esse caso é muito grave. Desta forma, vamos trabalhar para que essas agressões não passem despercebidas pelas autoridades competentes", responde.

O Santa Rosa acionou a justiça desportiva e o Ministério Público para averiguar possíveis irregularidades cometidas na partida, que deu ao Cametá a classificação à final da Segundinha e uma vaga na divisão principal do Campeonato Paraense de 2023.