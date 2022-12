Atacante ex-Fluminense e Ceará assina com São Francisco para disputa do Parazão de 2023

O São Francisco, time de Santarém que está de volta à elite do Parazão, anunciou a contratação do atacante Heré, de 28 anos. Nascido em Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém, o jogador acumula passagens por vários times do Brasil, entre eles o Fluminense-RJ.

Gilmar Wallacy Lima, o Heré, foi formado pelas categorias de base da Tuna Luso até os 13 anos. Devido ao destaque na Águia do Souza, o atacante foi contratado pelo Fluminense-RJ, onde atuou pelo Sub-15 e Sub-17, conseguindo seu primeiro contrato como profissional. Pelo Flu, o jogador foi campeão da Copa Nike e Brasileiro Sub-15, tendo sido artilheiro nos dois torneios.

Carreira

Apesar das boas atuações nas categorias de base, o restante da carreira de Heré foi marcada por altos e baixos. Em 2011 ele foi dispensado pelo Fluminense e assinou com o Nacional de Patos-MG. Em seguida, o jogador atuou por diversos clubes, como Castanhal, Ceará, Mogi Mirim, Anapolina, Tapajós, Macapá, Ceilândia, Real Ariquemes, Tocantinópolis, Parauapebas e Juazeiro.

A última equipe que Heré defendeu, em 2022, foi o Izabelense. Com a camisa do Frangão da Estrada, o atacante disputou sete jogos, marcou três gols, mas ficou pelo caminho na disputa da Segundinha do Parazão.

São Francisco

Disposto a permanecer na elite do Parazão, após um período na divisão de acesso, o São Francisco vem se preparando para a disputa do certame estadual, já com um elenco formado e definido, sob o comando do técnico Samuel Cândido. O elenco do Leão Santareno vai mandar suas partidas no estádio municipal de Ipixuna do Pará.

Parte do elenco para 2023 é remanescente da atual temporada, mas houve também reforços em setores estratégicos, definidos pela Comissão Técnica. O clube contratou os goleiros Evandro Gigante e Lino, ex-Vênus de Abaetetuba, dois novos zagueiros, Maicon, vindo de São Paulo, e Guilherme, ex-Carajás.