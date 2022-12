Parazão 2023 terá recorde de jogadores estrangeiros durante a competição; veja a lista

O Campeonato Paraense há tempos deixou de ser um torneio local, sem expressão e desconhecido no cenário da bola. Dos campos enlameados, prejudicados pela chuva incessante dos primeiros meses do ano, o certame começa a engatinhar rumo à profissionalização, atraindo atletas que jamais seriam vistos pelas bandas daqui, principalmente os estrangeiros.

Se antes, Remo e Paysandu eram os únicos a apostarem em jogadores de fora do País, hoje a realidade é outra. Para a temporada de 2023, outros clubes já anunciaram seus reforços "da gringa".

Castanhal, Caeté e Tapajós já estão com seus contratados de fora do Brasil, incluindo atletas sul-americanos e um africano. Até o momento são oito jogadores nascidos em outros lugares do mundo, trazendo uma mistura inédita ao futebol paraense.

A lista de reforços internacionais é liderada pelo Paysandu, que já anunciou três jogadores estrangeiros (o venezuelano Robert Hernández, o colombiano Oswaldo Bocanegra e o paraguaio Jorge Jimenéz) e negocia com o meia equatoriano Renny Simiesterra.

Logo atrás vem o Tapajós, com os estrangeiros Dennis Amoako (Gana) e Elvis Ogbe (Nigéria). Em seguida vêm os times com um atleta de outra nacionalidade: Remo, que tem o paraguaio Richard Franco; Caeté, que contratou o uruguaio Lázaro Zoppi; e o Castanhal, com o colombiano Jefferson Murillo, são os nomes a estrearem no Parazão.

Confira a lista atual de jogadores estrangeiros que vão jogar o Parazão

Paysandu

Robert Hernández (Venezuela),

Oswaldo Bocanegra (Colômbia),

Jorge Jimenéz (Paraguai).

Remo

Richard Franco (Paraguai).

Tapajós

Dennis Amoako (Gana),

Elvis Ogbe (Nigéria).

Castanhal

Jefferson Murillo (Colômbia).

Caeté