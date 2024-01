Gedoz fala sobre desafio de vestir a camisa do Castanhal: 'Guerrear e trazer alegria ao torcedor'

Um dos principais reforços do Castanhal, que se prepara para a disputa do Campeonato Paraense 2024, o meia Felipe Gedoz, de 30 anos, enfatizou nas redes sociais o início dos trabalhos, além da imensa satisfação e desafio de vestir a camisa do clube aurinegro.

“Estou chegando para mais um DESAFIO. Hora de amarrar as chuteiras e suar a camisa junto com meus companheiros, guerrear e trazer alegria ao torcedor”, publicou.

Gedoz, conhecido por ser um jogador habilidoso e técnico, ainda demonstrou a determinação em contribuir para o sucesso da equipe. “Ano do centenário do Castanhal. Estou chegando para mais um DESAFIO. Hora de amarrar as chuteiras e suar a camisa".

O meia ficou conhecido no futebol paraense pelo tempo que atuou no Remo, nas temporadas de 2020, 2021 e 2022, onde jogou 79 partidas. O ano de 2021 foi o de maior destaque do meia com a camisa azulina, com 59 jogos e nove gols marcados.

Felipe Gedoz tem um currículo de destaque. Com dupla nacionalidade, brasileira e uruguaia. Ele tem passagens por grandes clubes dos dois países. Primeiro pelo Defensor Sporting, onde conseguiu até uma convocação para a seleção brasileira sub-20, sendo titular na conquista do Torneio Internacional da China, em 2014.

Com o destaque, o meia foi contratado pelo Club Brugge, da Bélgica. Lá conquistou a Liga e a Taça da Bélgica, além de atuar na Liga dos Campeões da Europa. Após duas temporadas e meia, Gedoz acertou com o Athletico-PR, sendo a contratação mais cara da era Petraglia naquele momento. O clube pagou 1,2 milhão de euros pelo jogador, quase R$ 5 milhões na época.

Antes de acertar com o Athletico, Gedoz foi cobiçado por quatro clubes brasileiros entre 2014 e 2016: Internacional, Cruzeiro, Atlético-MG e Santos.

Athletico-PR em 2017, fazendo 30 partidas e marcando oito gols, artilheiro do time no ano. Na temporada seguinte, após partida pela Sul-Americana, no mês de abril, fez seu último jogo pelo clube, sendo emprestado ao Goiás. Depois passou por Vitória, em 2019.

Em 2020, após fim de contrato com o Athletico-PR, foi contratado pelo Nacional-URU, sendo campeão da Liga Uruguaia. No mesmo ano foi emprestado ao Remo, voltando a ter destaque na carreira. Pelo clube paraense, Gedoz conquistou o acesso para a Série B de 2021, fazendo com que a torcida participasse de uma campanha de arrecadação via PIX para o meia ficar no clube.

Gedoz também fez parte do rebaixamento de volta para a Série C em 2021. Acumulou polêmicas, lesões e carinho por parte da torcida. Ao todo, foram 79 jogos, 68 como titular, 12 gols, oito assistências e dois títulos, sendo Copa Verde 2021 e Parazão 2022.

Depois do estadual, o meia acertou com o Brasiliense, mas só fez cinco partidas pelo Jacaré. Essa temporada ele começou no Santa Cruz, se transferindo depois para o Ypiranga-RS. Contudo, com atuação abaixo do esperado, acabou rescindindo o contrato após sete partidas.

Antes de assinar contrato com o Castanhal, Gedoz estava em negociações avançadas com o Santa Rosa. Contudo, questões burocráticas impediram a concretização do negócio, levando o jogador a fechar contrato com o Japiim.