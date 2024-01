Chuva de gols e erro de arbitragem: Bragantino abre 2 a 0 e Tuna busca o empate no Souza

Em partida movimentada no Souza, Tuna e Bragantino se enfrentaram na manhã desta quarta-feira (24), pela segunda rodada do Parazão, e empataram em 2 a 2. O time de Bragança abriu a vantagem por 2 a 0 e a Águia Guerreira mostrou poder de reação e buscou o empate no início do segundo tempo.

Bragantino teve um começo avassalador nos primeiros 15 minutos, marcou dois gols e não deu chances para a Tuna jogar na partida. O primeiro foi um golaço de Edicleber aos 5 minutos, em um bonito chute de fora da área; o segundo gol foi marcado pelo atacante Gileard, em uma boa trama do ataque bragantino, mas que teve impedimento não marcado no lance.

Gileard recebeu em posição irregular, mas o gol foi validado pela arbitragem (Reprodução/TV Cultura)

Ainda no primeiro tempo, a Tuna conseguiu reagir com Wesley de cabeça, diminuindo a vantagem para a etapa final. O assistente 1 chegou a levantar a bandeira alegando impedimento, mas voltou atrás e validou a jogada.

Assistente viu impedimento no primeiro gol da Tuna, mas voltou atrás e correu para o centro do gramado, validando o lance (Reprodução/TV Cultura)

O segundo tempo foi todo da Tuna. Aos 9 minutos, O Cruzmaltino chegou ao empate com gol de cabeça do centroavante Johnatan Chula. Os dois gols marcados dos donos da casa vieram com assistências do lateral-direito Wander. O técnico Júlio César promoveu a estreia de Leandro Cearense na reta final de partida, porém não foi o suficiente para conseguir a virada diante do seu torcedor.

Tuna e Bragantino seguem sem vencer no Parazão, ambos os times empataram nas duas rodadas e estão com 2 pontos na classificação. Na próxima rodada, a Tuna recebe o Cametá no Souza e o Bragantino enfrenta o São Francisco no Diogão. As duas partidas serão realizadas no domingo.