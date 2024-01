Parazão: Em jogo entre Tuna x Bragantino, árbitro cai no gramado após se chocar com jogador; vídeo

O Parazão 2024 segue apresentando ao torcedor lances curiosos. Na partida entre Tuna Luso Brasileira x Bragantino, que terminou empatada em 2 a 2, no Estádio do Souza, o árbitro levou um tombo, após se chocar com um atleta do Bragantino.

A partida estava no segundo tempo, quando a Tuna cobrou um lateral do lado esquerdo, o árbitro Raimundo Gilson Gonçalves de Brito, estava acompanhando o lance de perto, quando o jogador Bala, do Bragantino, se chocou com ele. O árbitro caiu no gramado e sem perder a postura levantou e a partida continuou.

