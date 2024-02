Canaã x Santa Rosa empatam pelo Parazão; Falcão deixa a lanterna

Em jogo realizado no Estádio Rosenão, em Parauapebas, Canaã x Santa Rosa empataram sem gols na tarde desta quinta-feira (8), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense de futebol.

No reencontro dos clubes que se enfrentaram na grande decisão da Segundinha do Parazão no ano passado, ninguém conseguiu os três pontos, tão importantes na vida das equipes na tabela de classificação do Campeonato Paraense nesta temporada. O empate acabou sendo ruim para os dois times, que ainda lutam contra o rebaixamento faltando três partidas para o término da primeira fase da competição.

VEJA MAIS

O resultado tirou o Canaã da lanterna do Parazão e jogou de volta para a última colocação o Castanhal, que perdeu hoje para Caeté. Já o Santa Rosa permaneceu na 9ª colocação, agora com 5 pontos conquistados.

O próximo adversário do Santa Rosa no Parazão será o Bragantino, no dia 18 de fevereiro, fora de casa, no Estádio Diogão, em Bragança, às 15h30, pela 6ª rodada. O Canaã enfrenta a Tuna Luso, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, no dia 18 de fevereiro, às 10h.