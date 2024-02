Após primeiro gol com a camisa do Paysandu, Juninho celebra 'nova fase' na carreira

Figura central na vitória bicolor sobre o Bragantino, o meia Juninho não esconde a satisfação pessoal com o protagonismo na partida e, mais ainda, pela início de uma nova etapa no clube. Este foi o seu primeiro gol com a camisa do Papão, desde a sua contratação, em 2023. Ano passado foram 11 jogos, sem balançar as redes. Nesta quinta-feira (8), o jogador falou da emoção.

"Vai ficar marcado na minha carreira, minha história. Meu primeiro gol oficial com a camisa do Papão. Estou muito feliz com o gol e com a vitória", disse o atleta, que recebeu o carinho também em casa. "Foi muita alegria por parte da minha família e dos meus amigos. Eu estava precisando muito, precisava dar esse passo a frente. Todo mundo comemorou bastante e foi só alegria", comenta.

Juninho saiu do banco de reservas aos 27 do segundo tempo, no lugar de Biel. A proposta do treinador era trazer um meia de criação com maior condução de bola, característica que o atleta correspondeu bem, coroando o desempenho com o gol da vitória aos 48 do segundo tempo, após uma bela assistência de Leandro Vilela. Juninho ainda deixou os marcadores para trás antes do arremate.

"Acredito que o meu perfil como jogador é esse, de fazer jogadas individuais, de chamar no um para um e graças a deus pude ser feliz com o drible e com a assistência do meu companheiro", detalhou, sem esquecer que o Papão também sofreu uma baixa significativa, com a expulsão do atacante Jean Dias, ainda no primeiro tempo. "A forma com que a gente soube lidar com a expulsão do Jean foi boa. Conseguimos manter o foco no jogo, comandar as ações e botar pressão no time deles".

Este foi o terceiro jogo do atleta na temporada, segundo ele, de extrema importância na busca da condição física e técnica ideal. "Realmente vai ficar marcado. O trabalho do professor, da comissão técnica e da preparação física vem sendo muito importante. Faz com que eu evolua cada vez mais. Eu venho aprendendo bastante com outros jogadores e isso tudo vai naturalmente me ajudando a estar preparado, aproveitando as oportunidades. Tudo isso que está acontecendo é muito bom para mim. Além do mais, foi um jogo muito importante, valeu três pontos para nós, nessa sequência de campeonato", encerra.