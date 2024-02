Hélio dos Anjos critica FPF e Paysandu por calendário e viagens: 'Tenho que cobrar do meu clube'

A arbitragem não foi o único foco de reclamações do técnico Hélio dos Anjos após a vitória por 2 a 1 do Paysandu e sobre o Bragantino, na noite de quarta-feira (7). O comandante bicolor aproveitou a coletiva pós-jogo para criticar a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a própria diretoria do Papão pela confecção do calendário de jogos do estadual.

O principal ponto do treinador nesse tema tem sido as viagens para o interior. Dos oito primeiros jogos do Paysandu na temporada, cinco serão fora de Belém.

Os dois primeiros foram diante de Caeté (em Bragança) e Águia (Marabá). Na próxima semana a equipe fará mais dois trajetos complicados: primeiro para Cametá, para jogo pela 6ª rodada do Parazão; em seguida para Ji-Paraná, no interior de Rondônia, para a estreia na Copa do Brasil. Na volta ao Pará, o Alviceleste pega o Canaã, na 7ª rodada do estadual, fora de casa.

"Nós estamos indo agora para a quarta viagem para o interior. Inclusive, eu tenho que cobrar do meu clube, porque na hora que foi para o Conselho Técnico [da FPF], aceitou essa condição. Paysandu é carro-chefe. Remo é carro-chefe. Antes de fazer qualquer coisa de tabela têm que ser consultados os carros-chefes. Nos jogaram para quatro viagens. Na volta do carnaval nós vamos para Cannã, depois para Cametá e em seguida Ji-Paraná. E nós aceitamos isso no Conselho Técnico", ironizou Hélio dos Anjos.

A irritação de Hélio dos Anjos se dá pela comparação com o maior rival, o Remo, que ainda não disputou partidas fora da capital paraense em 2024. Os dois compromissos que teve até aqui como visitante - contra Castanhal e o próprio Paysandu - foram no Mangueirão e o duelo contra o Tapajós, que seria em Paragominas, foi adiado pelas más condições do gramado e deve ser transferido para Belém, na próxima semana.

Contraponto

O inverso aconteceu com os dois rivais em 2023. Os bicolores fizeram os cinco primeiros jogos de 2023 na Curuzu, enquanto o rival azulino enfrentou o São Francisco em Ipixuna e o Águia em Marabá, pelo Parazão; além do Vitória-ES, no Espírito Santo, pela Copa Verde, nos três primeiros compromissos da temporada.

Ótimo aproveitamento bicolor

O Paysandu está invicto no ano e lidera o Campeonato Paraense com 13 pontos, com aproveitamento de 87%. Os bicolores terão folga durante o Carnaval e voltam a campo no dia 17 de fevereiro contra o Cametá, no Parque do Bacurau, às 20h. A estreia na primeira fase da Copa do Brasil, conta o Ji-Paraná, será no próximo dia 20 ou 21, em Rondônia. A tabela detalhada na competição ainda não foi divulgada pela CBF.