Durante jogo entre Paysandu e Bragantino, ambulantes fazem roda e jogam baralho; vídeo

Uma cena inusitada chamou atenção nas redes sociais após o jogo entre Bragantino e Paysandu, que ocorreu no Estádio da Curuzu, pela quarta rodada do Campeonato Paraense: um grupo de vendedores ambulantes ignoraram a partida e se reuniram para jogar baralho, famoso jogo de cartas. É claro que a cena viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas pela peculiaridade do ato.

Nas imagens gravadas e divulgadas por um torcedor que estava na partida, é possível ver que quatro ambulantes fizeram uma roda e enquanto a bola rolava, eles jogavam as carta tranquilamente. É claro que a cena viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas pela peculiaridade do ato.

VEJA MAIS

Na Curuzu, o jogo entre Paysandu e o Bragantino teve momentos de emoção, como uma expulsão do lado do Papão, gol nos acréscimos e um golaço do atacante Nicolas, que assumiu a artilharia do campeonato Paraense, com cinco bolas nas redes.

No final, o Papão venceu por 2 a 1 e se manteve na liderança do Parazão, com 13 pontos, além de continuar invicto na competição. Já o Bragantino segue na quarta posição do campeonato, com seis pontos.