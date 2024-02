Castanhal perde para o Caeté e segue na zona de rebaixamento do Parazão

O Castanhal decepcionou mais uma vez no Campeonato Paraense 2024. A equipe aurinegra perdeu para o Caeté por 3 a 2, na tarde desta quinta-feira (8), no Centro de Treinamento do Japiim e segue na zona de rebaixamento com apenas dois pontos conquistados.

O Caeté abriu o placar aos 10 minutos da primeira etapa. Jorge Pet recebeu na direita, avançou, entrou na área e chutou cruzado, o goleiro do Castanhal tentou fazer a defesa, mas acabou falhando e a bola beijou o barbante. Caeté 1 a 0.

Aos 24 minutos foi a vez do Castanhal ir ao ataque e deixar tudo igual. João Vitor foi lançado na direita, invadiu a área e bateu forte, o goleiro do Caeté tentou a defesa, mas nada pôde fazer. Empate do Japiim da Estrada, 1 a 1.

Na volta do intervalo o Caeté foi efetivo em suas chegadas e conseguiu abrir vantagem. Primeiro com Maranhão, aos 16 minutos, após concluir cruzamento da direita e sozinho mandar para o gol, 2 a 1 para o Caeté. Aos 33 minutos a famosa “lei do ex” foi aplicada no CT do Japiim. O Atacante Fidelis, aos 33 minutos, recebeu passe na área, tirou a marcação e chutou colocado, no cantinho, fazendo o terceiro do Caeté.

Atrás do placar, o Castanhal se atirou desesperadamente ao ataque, tentando diminuir o prejuízo e conseguiu. Aos 37 minutos, a bola foi cruzada na área do Caeté e o meia Felipe Gedoz apareceu e mandou para a rede de cabeça, diminuindo o marcador para 3 a 2.

O resultado colocou Castanhal novamente na última colocação do Parazão com apenas 2 pontos conquistados em cinco jogos e correndo sério risco de rebaixamento no ano do seu centenário. Já o Caeté ocupa momentaneamente a vice-liderança com 8 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Remo ou pela Tuna, que jogam nesta quinta-feira (20), às 20h, no Baenão.