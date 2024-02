Castanhal anuncia Emerson Almeida como novo técnico para o restante da primeira fase do Parazão

Emerson Almeida é o novo técnico do Castanhal, faltando três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paraense. O anúncio oficial ainda está pendente por parte do clube aurinegro. O Japiim é o atual lanterna do Parazão, com apenas dois pontos, o que resultou na demissão de Wilton Bezerra.

Emerson inicia suas atividades a partir deste sábado (10), conduzindo treinos em dois períodos no Ninho do Japiim. O técnico, de 47 anos, tem pela frente a árdua missão de evitar o rebaixamento do Japiim. Sem vitórias no estadual, o time encontra-se na última posição da classificação geral, somando apenas dois pontos, frutos de dois empates e três derrotas.

Emerson Almeida estreou como técnico no Pinheirense, em 2021. No ano seguinte, assumiu o comando da Tuna Luso, alcançando a terceira colocação no Parazão, mas, acabou desligado após a segunda rodada da Série D de 2022. Na mesma temporada, conduziu o Capitão Poço até as semifinais da segunda divisão do Campeonato Paraense, porém, sem alcançar a promoção para a elite.

Em 2023, esteve à frente do Caeté no Parazão, garantindo uma vaga no mata-mata. No segundo semestre, conquistou a promoção à elite do Campeonato Amazonense com o São Raimundo-AM, embora tenha perdido o título para o Unidos do Alvorada nos pênaltis. Em seguida, assumiu o Canaã, levando o Falcão ao título da Série B1 do Paraense e à inédita vaga na primeira divisão estadual.

Entretanto, seu percurso no Canaã foi interrompido no início do Parazão, após uma derrota e dois empates nas três primeiras rodadas, além da perda do título da Supercopa Grão-Pará para o Águia de Marabá.