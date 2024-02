Após derrota para o Caeté, Castanhal anuncia demissão do técnico Wilton Bezerra

O técnico Wilton Bezerra não suportou mais uma derrota no comando técnico do Castanhal e foi demitido nesta quinta-feira (8). O comandante teve seu último compromisso nesta tarde, quando o time foi derrotado em pleno Ninho do Japiim, pelo placar de 3 a 2. A derrota em casa afundou a equipe na lanterna do Campeonato Paraense, com apenas dois pontos em cinco jogos.

Wilton foi contratado no início da temporada e dirigiu a equipe nas cinco primeiras partidas do estadual. Os números desfavoráveis pesaram bastante na decisão da diretoria, que emitiu o seguinte comunicado:

Além de Wilton, o preparador físico Joelson Santos também entrou na "barca". Os números da dupla mostram um resultado muito abaixo do esperado, com três derrotas e dois empates. O Castanhal entra novamente em campo na próxima quinta-feira (14), contra o Tapajós, pela 6ª rodada do Parazão.