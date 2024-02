Com má fase no Pazarão, meia Felipe Gedoz está de saída do Castanhal

Após a derrota para o Caeté, o Castanhal afundou na lanterna do Campeonato Paraense e o técnico Wilton Bezerra foi demitido. Com a má fase do clube, o meia Felipe Gedoz também deve deixar o time. De acordo com informações repassadas por fontes ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o jogador ex-Remo e outros três atletas estão deixando a cidade modelo após os resultados negativos no Parazão.

Gedoz teve uma passagem importante pelo clube do Remo, entre 2020 e 2021. O jogador disputou 79 jogos, marcou 12 gols e contribuiu para a conquista de um Campeonato Paraense e o acesso à Série B do Brasileirão. Após isso, o atacante atuou pelo Brasiliense, Santa Cruz e Ypiranga-RS antes de chegar no Castanhal.

Felipe Gedoz foi contratado com o principal nome para a temporada de 2024 do Castanhal, que tinha como o foco o Campeonato Paraense. No entanto, até o momento, o time não conseguiu vencer na competição, amargando três derrotas e dois empates.

Com a camisa do Castanhal, Gedoz disputou cinco jogos e marcou um gol. Além do Remo, o jogador, que tem cidadania brasileira e uruguaia, já jogou pelo Defensor Sporting, do Uruguai, Club Brugge, na Bélgica, onde conquistou a Liga e a Taça da Bélgica, Athletico-PR e outros clubes nacionais.

O Castanhal iniciou, ainda na quinta-feira (8), uma reformulação no elenco para o Parazão 2024. Com o time na lanterna do estadual, a diretoria aurinegra prepara medidas drásticas para colocar o clube na briga por uma vaga na Série D do ano que vem. Para isso, o Japiim tem mais três rodadas para terminar a primeira fase entre os oito primeiros colocados, para assim se classificar para as quartas de final do estadual.

O Campeonato Paraense garante duas vagas na Série D de 2025. Elas ficarão com as duas equipes de melhor campanha, exceto Remo e Paysandu, que já disputam as Séries C e B do Brasileiro, respectivamente.