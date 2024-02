Parazão: Líder, invictos e zonas de classificação e rebaixamento; veja a classificação atualizada

Com a partida atrasada da 3ª rodada entre Tapajós x Remo concluída, o Campeonato Paraense segue agora com todos os clubes com a mesma quantidade de jogos. Destaque para o Paysandu, líder da competição, além do Remo, que conseguiu retomar a vice-liderança do Parazão e ultrapassou a Tuna Luso, que agora é a terceira colocada. Na parte inferior da tabela, Castanhal, clube tradicional e que completa 100 anos nesta temporada, ocupando a lanterna e sem vencer.

Todas as equipes já entraram em campo cinco vezes na primeira fase. Após a 8ª rodada, os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase do Parazão. Já os dois últimos serão rebaixados para a Segundinha.

Veja a classificação completa

1º - Paysandu – 13 pontos

2º - Remo – 10

3º - Tuna Luso – 9

4º - Caeté – 8

5º - Bragantino – 6

6º - Cametá – 6

7º - Águia de Marabá – 6

8º - Santa Rosa – 5

9º - Tapajós – 5

10º - São Francisco – 4

11º - Canaã – 3

12º - Castanhal – 2