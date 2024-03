Águia vence Cametá e se classifica para as quartas de final

Pela última rodada do Parazão 2024, o Águia enfrentou o Cametá no Zinho Oliveira, venceu o Mapará por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final do estadual. O gol do Azulão Marabaense foi marcado por Iury Tanque. Na próxima fase, o Águia irá encarar o Caeté. Já o Cametá está eliminado do Parazão.

O JOGO

Apesar de ter perdido na última partida para o Remo, o Águia vem em um bom momento no campeonato estadual e bastava apenas vencer o Cametá para se classificar para as quartas de final do Parazão 2024, o que aconteceu. Aos 12 minutos da primeira etapa, Fabiano lançou Braga na linha de fundo, que cruzou para a área e Iury Tanque completou para os fundos das redes. Apesar de abrir o placar logo no começo da partida, o Águia não aproveitou as outras oportunidades que surgiram para aumentar o marcador. No segundo tempo, o atacante Balotelli (Cametá) foi expulso após fazer falta em Betão e levar o segundo cartão amarelo. A partir daí, o Azulão apenas administrou o ritmo de jogo.

QUARTAS DE FINAL

As datas das quartas de final ainda serão definidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF), assim como os horários dos confrontos. A partida de ida será no Zinho Oliveira (Marabá) e a de volta no Estádio Diogão (Bragança). As outras partidas das quartas de final serão Bragantino x Paysandu/Paysandu x Bragantino, São Francisco x Tuna Luso/Tuna Luso x São Francisco e Santa Rosa x Remo/Remo x Santa Rosa.