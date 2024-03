Santa Rosa anuncia retorno de Netão para a reta final da primeira fase do Parazão

O Santa Rosa anunciou o retorno do técnico Netão, que conquistou o acesso à elite do futebol paraense com a equipe em 2023. O time estava sem treinador após o então treinador Rodrigo Reis ser demitido. Agora, o velho conhecido do Santinha tem a missão de tentar uma vaga na próxima fase do Parazão.

Netão foi o treinador responsável pelo acesso do Santinha à primeira divisão do Campeonato Paraense. No entanto, na época, o comandante deixou o clube, pois estava comprometido com o Paysandu e iria atuar nas categorias de base do Bicola. Livre no mercado e com a situação do Santa Rosa, a diretoria do time de Icoaraci decidiu investir no retorno do técnico, que fez um bom trabalho na primeira passagem pelo clube.

No momento, o Santinha ocupa a sétima posição no campeonato, com oito pontos. Na competição, a equipe venceu dois jogos, empatou dois e perdeu três até agora.

Rodrigo Reis foi demitido do Santa Rosa após a derrota por 4 a 0 para a Tuno Luso, na sétima rodada do campeonato paraense. Agora, Netão chega para tentar dar um gás para o Santinha e garantir a classificação para a segunda fase.

No próximo domingo (3), o Santa Rosa enfrenta o Tapajós, que briga contra o rebaixamento, às 15h30, no Baenão. O jogo marca o fim da primeira fase do Parazão e é decisivo para os clubes.