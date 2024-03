Parazão 2024: Data e locais da última rodada são confirmados pela FPF; confira a tabela

A tabela da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense já está definida. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse onde e quando serão realizados todos os jogos que vão finalizar a etapa classificatória do torneio. As informações também foram divulgadas de forma oficial nesta terça-feira (27), no site da Federação.

De acordo com Ricardo, todas as partidas serão disputadas no domingo (3), às 15h30, conforme previsto em regulamento. A ideia é que todos os clubes atuem no mesmo horário para não ocorrer favorecimento de resultado.

Sobre a polêmica envolvendo o estádio Diogão, em Bragança, que inicialmente tinha duas partidas marcadas para ocorrer no mesmo dia, a FPF decidiu mudar um dos jogos - o do Caeté - para Castanhal, na região metropolitana de Belém. Dessa forma, os locais onde seriam realizados outros duelos também precisaram ser modificados. Confira:

8ª rodada do Parazão 2024 - jogos realizados às 15h30 do domingo (3)

• Santa Rosa x Tapajós - Baenão

• Águia de Marabá x Cametá - Zinho Oliveira

• Caeté x Tuna Luso - Ninho do Japiim

• Bragantino x Remo - Diogão

• São Francisco x Canaã - Souza

• Paysandu x Castanhal - Curuzu

O que está em jogo?

Dos 12 participantes da Primeira Divisão do Parazão, apenas Paysandu, Tuna Luso, Remo e Caeté já estão classificados à próxima fase do torneio. As demais equipes ainda brigam por uma vaga aos mata-matas ou contra o rebaixamento à Segunda Divisão.

Por mais que quatro equipes já estejam classificadas, a partida da última rodada ainda vale bastante. Isso ocorre porque a classificação geral da primeira fase vai decidir os cruzamentos dos mata-matas. Portanto, os clubes mais bem colocados, além de terem o privilégio de decidirem o confronto em casa, terão, teoricamente, um adversário mais acessível na briga por uma vaga às semifinais.

Rodada atrasada

Apenas duas equipes - Remo e São Francisco - tem um jogo a menos que as demais no Parazão 2024. Elas se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio Baenão, em jogo atrasado da sexta rodada do estadual. O duelo terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.