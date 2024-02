Após erro na tabela, Caeté abre mão de jogar em casa na última rodada do Parazão

O Caeté renunciou ao direito jogar a última rodada do Campeonato Paraense em casa. A decisão da diretoria do Guerreiro Caeteuara veio após a vitória por 2 a 1 em cima do Tapajós, que garantiu a classificação do time para as quartas de final do Parazão. Com isso, o Bragantino, que precisa da vitória para se manter na elite do estadual, irá receber o Remo, no estádio Diogão, em Bragança.

Já a partida entre o Caeté e a Tuna, vai ocorrer em Belém, em um estádio que ainda será definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

"A Sociedade Esportiva Caeté informa que irá abdicar do direito de jogar em casa na última rodada do campeonato. Assim, o jogo entre Bragantino vs Remo, irá acontecer em Bragança, no estádio Diogão. O jogo entre Caeté vs Tuna será na capital do estado em estádio a ser definido pela Federação Paraense de Futebol", declarou o clube por meio uma nota.

Entenda o caso

A "confusão" começou por conta de um erro da FPF no planejamento dos mandos de campo. Para última rodada, os jogos de Caeté e Bragantino estavam marcados para o mesmo dia, horário e local, ou seja, o estádio Diogão, onde os dois clubes mandam as partidas.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, explicou que o erro ocorreu na confecção da tabela, que foi aprovada pelos clubes, com o algoritmo que define as partidas.

"Temos um algoritmo que confecciona a tabela, que foi aprovado pelos clubes em congresso técnico, só que esse erro acabou ocorrendo. Vamos aguardar o desenrolar desta sétima rodada para colocar as cartas na mesa e tomar, em conjunto com os clubes, uma decisão" detalhou Gluck Paul.

Como a última rodada poderia ser decisiva para as duas equipes de Bragança, nenhuma queria abrir mão da possibilidade de jogar em casa. Mas, com a classificação garantida para o Caeté, o clube decidiu abdicar de jogar no estádio onde manda os jogos.